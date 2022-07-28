Прокуратура Севастополя разберется, почему рабочий в ТЦ «Ниагара» упал на посетителя

Произошло все утром 27 июля. Фото: Севастополь LIVE | Живи Севастополем\VK

Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход проверки по факту падения рабочего на посетителя торгового центра «Ниагара». Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Страшный случай произошел вчера утром, 27 июля. На 47-летнего посетителя торгового центра упал 26-летний рабочий, который занимался отделкой на высоте. По предварительным данным, молодой человек не удержал равновесие на строительных лесах и стремительно полетел вниз.

В результате, пострадали и рабочий, и посетитель ТЦ «Ниагара». С переломами их доставили в больницу.

- По предварительной информации рабочий был неофициально привлечен к исполнению трудовых обязанностей одним из субъектов хозяйствования, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Сейчас специалисты Госинспекции труда выясняют, выполнял ли работодатель требования трудового законодательства. Надзор за ходом расследования ведет прокуратура.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50