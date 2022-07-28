В Крыму 28 июля выявили 79 новых случаев заболевания COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Иван Макеев

По состоянию на утро 28 июля на территории Республики Крым выявили 79 новых случаев заболевания COVID-19, 185 030 - с начла пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 282 человека, - говорится в сообщении.

Выздоровели от коронавируса за сутки 49 человек, с начала пандемии - 177 634.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 29 новых заболевших COVID-19, 85 488 - с начала пандемии. Такие данные приведены на портале городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны девять пациентов. На данный момент в больницах находится 73 пациента, из них 41 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей за последние 24 часа от COVID-19 не зарегистрировано.

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