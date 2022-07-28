Отдыхающая в Крыму Надежда Бабкина пришла с цветами на концерт Филиппа Киркорова в Ялте

Надежда Бабкина на концерте Филиппа Киркорова в Ялте. Фото: скрин из видео Надежды Бабкиной в telegram

Неувядающая Надежда Бабкина пришла на концерт Филиппа Киркорова в Ялте, отменить который ранее требовало местное православное сообщество. Артистка в ярком свободном платье вышла из зала с букетом роз после одной из композиций певца.

Появление Бабкиной у сцены вызвало неподдельное удивление короля отечественной поп-музыки. Филипп Киркоров эмоционально приветствовал коллегу по цеху, а зал одарил обоих бурными овациями.

Видео своего посещения концерта Киркорова народная артистка выложила у себя в Telegram-канале.

- Феерический концерт Филиппа Киркорова в Ялте! – подписала видео Бабкина.

Ранее Надежда Бабкина посетила концерт Григория Лепса в Ялте. Приняв от певицы букет, Лепс предложил ей выйти на сцену и «что-нибудь спеть», но артистка отказалась.

Напомним, накануне выступлений Филиппа Киркорова в Крыму разгорелся скандал. Православное сообщество и ялтинские казаки стали требовать отмены концертов, называя их «антихристианскими» из-за использования символа креста в декорации к песне «Мария Магдалена» в Кремлевском дворце.

И хотя номер был изменен, а сам певец извинился перед верующими, в крымских храмах стали собирать подписи за отмену концертов певца. Свой автограф под петицией поставил также актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он назвал шоу Киркорова «мерзостью» и «сатанинским действом».

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