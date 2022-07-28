На празднование Дня Крещения Руси в Крыму организован ряд мероприятий. Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии

День Крещения Руси в Крыму отмечают ежегодно. Как отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов, это «великое событие» отечественной истории.

- Выбор, сделанный святым равноапостольным князем Владимиром, на века определил облик, направление развития русской цивилизации и ее миссию в мире, - заявил Сергей Аксенов.

Также он вспомнил слова известного богослова и философа Павла Флоренского о том, что «крещение было пробуждением русского духа».

Кроме того, глава республики напомнил о том, что крещение самого князя Владимира прошло в Херсонесе (Севастополь).

- Наш полуостров – духовный центр Русского мира. Как и Москва, как Киев, который, уверен, будет освобожден от власти нацистов, - заключил Сергей Аксенов.

День Крещения Руси в Крыму 2022 отмечают традиционно. Так, в Севастополе в херсонесском храме проходит праздничное богослужение, которое возглавляет митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Позже на площади перед собором будет показ тематических фильмов о крещении Руси. Далее запланирована встреxа с Василием Лановым, народным артистом СССР.

В Симферополе основные мероприятия в честь Дня Крещения Руси пройдут в Детском парке. Посетителей с18:00 ждут выступления творческих коллективов, показ костюмов от детской школы моделей и детский мастер- класс «Матрешка».