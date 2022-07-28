Вход на лавандовые поля в Крыму закрыли

Сезон цветения лаванды в Крыму завершился. Фото: Агрофирма "Тургеневская".

Вход на самые известные и популярные поля лаванды в поселке Тургеневка Бахчисарайского района закрыли для посетителей. Любителей эффектных фото на фоне цветущей лаванды здесь ждут уже в следующем году. Причина - конец сезона цветения.

- С 25 июля поля закрыты до следующего сезона, - сообщили в агрофирме «Тургеневская», которой и принадлежат самые известные плантации этого душистого растения.

Напомним, ежегодно в период цветения лаванды в Бахчисарайский район, где расположены самые большие плантации, направляются многочисленные паломники, желающие сделать поистине волшебные снимки на фоне ярко цветущей лаванды.

В конце июля лаванда уже благородно «седая». Сейчас проходит ее уборка. К этому времени убрано порядка 270 тонн растения.

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