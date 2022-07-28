В Симферополе с начала года около 1,5 тысячи беженцев получили гуманитарную помощь

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С конца апреля текущего года в Симферополе около 1500 переселенцев получили гуманитарную помощь. Речь идет о жителях Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, в целом более 500 семей получили помощь.

В крымской столице активисты организовали четыре пункта сбора вещей, которые могут понадобиться беженцам. Адреса сбора гуманитарной помощи: ул. Субхи, 4; улица Киевская, 60; улица Залесская, 97; улица Аксакова, 7.

Семьи беженцев получают нужные вещи, также их обеспечивают продуктами питания.

Самые востребованные вещи - осенне-зимняя одежда, в том числе, детская, а также продукты питания, подгузники и средства гигиены.

Нужную помощь семьи получают по заявкам менее, чем за неделю. Для получения гумпомощи переселенцам нужно предоставить справку о пересечении границы с Украиной в нынешнем году.