Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 20:18

Зарождающийся смерч на Керченском полуострове попал в объективы фотокамер

Природное явление нередко стали наблюдать в Крыму
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Смерч над морем в Ленинском районе. Фото: Подслушано Керчь/VK

Смерч над морем в Ленинском районе. Фото: Подслушано Керчь/VK

В Ленинском районе Крыма отдыхающие стали свидетелями зарождающегося смерча над Черным морем. Фото атмосферного вихря появились в одном из местных пабликов.

- Вчера были на перемычке и видели, как где-то в районе Заветного - Яковенково, зарождался, развивался и быстро распался смерч,- написал автор.

Как отметили пользователи, смерчи в этом районе довольно частое явление.

Формирование смерча заметили отдыхающие. Фото: Подслушано Керчь/VK

Формирование смерча заметили отдыхающие. Фото: Подслушано Керчь/VK

Напомним, ранее формирование смерча зафиксировали в районе поселка Героевское под Керчью. Вихрь до самой земли сняли на видео отдыхающие с расположенного неподалеку пляжа.

Самыми опасными ученые называют смерчи, полностью скрытые стеной дождя или пыли. Их могут не увидеть даже опытные метеорологи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50