Зарождающийся смерч на Керченском полуострове попал в объективы фотокамер

Смерч над морем в Ленинском районе. Фото: Подслушано Керчь/VK

В Ленинском районе Крыма отдыхающие стали свидетелями зарождающегося смерча над Черным морем. Фото атмосферного вихря появились в одном из местных пабликов.

- Вчера были на перемычке и видели, как где-то в районе Заветного - Яковенково, зарождался, развивался и быстро распался смерч,- написал автор.

Как отметили пользователи, смерчи в этом районе довольно частое явление.

Формирование смерча заметили отдыхающие. Фото: Подслушано Керчь/VK

Напомним, ранее формирование смерча зафиксировали в районе поселка Героевское под Керчью. Вихрь до самой земли сняли на видео отдыхающие с расположенного неподалеку пляжа.

Самыми опасными ученые называют смерчи, полностью скрытые стеной дождя или пыли. Их могут не увидеть даже опытные метеорологи.

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