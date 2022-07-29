Пещеру «Таврида» в Крыму открыли для туристов

Фото: скриншот из видео/Сергей Аксенов/Telegram

Уникальную пещеру «Таврида» недалеко от Симферополя открыли для посещения. Объект был обнаружен летом 2018 года при строительстве одноименной федеральной трассы. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Сергей Аксенов.

- В будущем здесь будет создана вся необходимая инфраструктура, которая сделает это место максимально удобным для посещения. Кроме того, это первый и пока что единственный в России пещерный маршрут, доступный для маломобильных граждан, - отметил Аксенов.

Пещера начала формироваться около пяти миллионов лет назад. Сейчас ее длинна достигает двух тысяч метров, экскурсионная часть - 485 метров. Внутри было найдено крупнейшее в стране скопление костных останков древних животных. Также было обнаружено более 10 уникальных минералов, впервые найденных в России.

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