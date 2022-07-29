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Происшествия29 июля 2022 9:26

Экс-заведующая детсада в Севастополе попала под уголовное дело из-за упавшей ширмы на ребенка

4-летняя девочка с тяжелыми травмами попала в больницу
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Ребенок с тяжелыми травмами попал в больницу

Ребенок с тяжелыми травмами попал в больницу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экс-заведующая детсада в Севастополе попала под уголовное дело после травмирования 4-летней девочки, на которую упала театральная ширма. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Инцидент произошел 11 ноября 2021 года в помещении музыкального зала. Работница дошкольного учреждения своевременно не выявила, что конструкция не была закреплена должным образом. Ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами.

- В результате проведенных следственных действий во взаимодействии с прокуратурой Нахимовского района города Севастополя был установлен факт халатности заведующей детским садом. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.

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