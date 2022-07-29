В Симферополе 30 июля откроется традиционная школьная ярмарка

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

В крымской столице уже в эту субботу, 30 июля, начнет работать ежегодная школьная ярмарка, сообщил заместитель директора МУП «Метроград» Сергей Ечмаков.

- В основном мы ориентируемся на крымских и материковых производителей. При заключении договоров все предприятия представляют пакет документов, подтверждающих, что реализуемая продукция соответствует требованиям российского законодательства, - рассказал Ечмаков.

Несколько десятков торговых точек будут функционировать ежедневно с 06.00 до 16.00. В этом году торговые точки разместят на набережной реки Салгир на участке от проспекта Кирова до музыкального училища имени Чайковского.

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