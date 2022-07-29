Проект реконструкции набережной в Керчи планируют обнародовать в августе

Реконструкции городской набережной в Керчи ждут уже давно. Фото: Юлия МАРКИНА

Проект обновленной городской набережной власти Керчи планируют обнародовать в августе. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал глава администрации города Святослав Брусаков.

-Мы работаем над проектом нашей набережной. Ожидаем, что до октября он пройдёт экспертизу. В проект мы включили много интересных предложений. Будущий вид набережной мы покажем в прессе в августе, - сообщил глава администрации Керчи.

По словам Брусакова, это будет откорректированный проект, разработанный ранее, который в том числе предполагает финансирование.

Несколько лет назад керченские власти уже заявляли о разработке проекта реконструкции набережной. Однако окончательный вариант так и не был утвержден и представлен общественности.

Сама набережная, возведенная еще в советские годы, продолжает оставаться разбитой и давно имеет неприглядный вид.

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