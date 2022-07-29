В Крыму за первое полугодие куплено 88 квартир для детей-срот

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

За первые шесть месяцев 2022 года в Крыму было приобретено 88 жилых помещений из запланированных 188 для детей-сирот. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

- В первом полугодии приобретено 88 жилых помещений из 188, запланированных к приобретению в 2022 году. На сегодняшний день целевой показатель по приобретению жилых помещений выполнен в полном объеме в Алуште, Красноперекопске, Ялте, Нижнегорском и Советском районах, - уточнила вице-премьер.

Она также дала поручение администрациям Керчи, Судака, Феодосии, Бахчисарайского, Красногвардейского, Кировского, Сакского и Симферопольского районов усилить работу в данном направлении.

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