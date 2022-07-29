В Херсонской области семья из пяти человек пропала без вести после обстрела ВСУ

На месте событий находится заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Фото: скриншот видео ВГА Херсонской области

Украинские националисты продолжают обстрел мирных жителей. На этот раз под обстрел ВСУ попало село Брилевка, расположенное в Алешковском районе Херсонской области.

Пока точных данных о пострадавших нет. По предварительной информации, без вести пропала семья из пяти человек: родители и трое детей.

Сейчас на место событий прибыли заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, а также саперы, пожарные и врачи.

Пожар удалось оперативно локализовать огонь. Также была организована эвакуация мирных жителей.

- Масштаб ущерба подсчитывается. Повреждены стены и кровли домов, выбиты окна, некоторые дома разрушены полностью, - рассказали в ВГА Херсонской области.

Напомним, в конце июня в Херсоне произошел теракт, в результате которого погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.