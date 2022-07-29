Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2022 17:37

В Херсонской области семья из пяти человек пропала без вести после обстрела ВСУ

Под удар украинских ракет попало село Брилевка
Евгений Булгарин
На месте событий находится заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Фото: скриншот видео ВГА Херсонской области

На месте событий находится заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Фото: скриншот видео ВГА Херсонской области

Украинские националисты продолжают обстрел мирных жителей. На этот раз под обстрел ВСУ попало село Брилевка, расположенное в Алешковском районе Херсонской области.

Пока точных данных о пострадавших нет. По предварительной информации, без вести пропала семья из пяти человек: родители и трое детей.

Сейчас на место событий прибыли заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, а также саперы, пожарные и врачи.

Пожар удалось оперативно локализовать огонь. Также была организована эвакуация мирных жителей.

- Масштаб ущерба подсчитывается. Повреждены стены и кровли домов, выбиты окна, некоторые дома разрушены полностью, - рассказали в ВГА Херсонской области.

Напомним, в конце июня в Херсоне произошел теракт, в результате которого погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.