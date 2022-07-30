Самая теплая вода в Крыму зафиксирована в Азовском море и Керченском проливе

В Керченском проливе вода прогрелась до +25 градусов Фото: Юлия МАРКИНА

Самая теплая вода в Крыму зафиксирована в Азовском море. По оценкам метеорологов, температура вода здесь достигла отметки +26 градусов.

Всего на градус прохладнее вода в Керченском проливе и на пляжах поселка Черноморское: +25.

В Ялте море прогрелось до +24 градусов. В Алуште, Феодосии и Севастополе +23. Чуть прохладнее сейчас море в Евпатории +22 градуса.

Отметим, по данным Гидрометцентра, в эти выходные тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую погоду без осадков. Лишь в субботу днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в предгорных районах порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +18-23 градуса, днем +30-35, в горах Крыма +23-28 градуса.

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