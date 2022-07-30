В Крыму назначен новый глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации

Госкомводхозом Крыма будет руководить Владислав Масляник Фото: Ирина ГЕРЦ

Владислав Масляник назначен на должность председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. В документе уточняется, что новый руководитель Госкомводхоза взят на работу с испытательным сроком.

- Принять Масляника Владислава на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым с установлением срока испытания продолжительностью три месяца, - говорится в документе.

Ранее должность председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики занимал Игорь Вайль. Сейчас, судя по публикациям на официальном сайте ведомства, он руководит Бассейновым советом Крымского бассейнового округа. Организация была создана в 2017 году, она занимается охраной водных ресурсов.

Владислав Масляник до этого занимал должность директора ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».

Напонмим, Сергей Аксенов ранее заявил, что отныне руководящий состав в Крыму будет назначаться с испытательным сроком.

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