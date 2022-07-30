В Керчи торжественно открыли сквер за 73 миллиона рублей

На открытие сквера пригласили аниматоров. Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи торжественно открыли сквер на площади Таврической. Его реконструкция обошлась бюджету в 73,2 миллиона рублей.

Новая зона отдыха расположена в спальном микрорайоне. Ранее на этом месте находилась небольшая детская и спортивная площадки. Большую часть территории занимал пустырь.

- За несколько месяцев строительства в сквере появились пешеходные дорожки, детские игровые комплексы, спортивная площадка, скамейки, велопарковки, система уличного освещения. На площади высадили десятки деревьев и кустарников, установили ограждение, - сообщили в пресс-службе администрации.

В центре сквера строители установили ротонду с древними названиями Керчи. На торжественное открытие пригласили аниматоров, организовали торговлю мороженым и сладкой ватой.

В центре сквера установили ротонду Фото: Юлия МАРКИНА

Подрядчиком работ распоряжением главы республики была определена компания «Стройгарант». Она же занималась благоустройством сквера на пересечении улиц Войкова и 1-й Пятилетки, который открыли 22 июля, а сейчас ведет работы на площади у дворца культуры «Корабел».

Согласно паспорту объекта благоустройство сквера на площади Таврической должно было завершиться 30 июня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50