Под Симферополем движение парализовала многокилометровая пробка

Под Симферополем автомобили стоят в пробке из-за ремонтных работ на трассе Фото: Надежда ДАЦЮК

Автомобили застыли в многокилометровом заторе под Симферополем. Из-за ремонтных работ на трассе «Таврида» движение в сторону Белогорска затруднено. Машины и рейсовые автобусы стоят в пробке более чем по часу. И такая картина наблюдается здесь с пятницы.

- От Каменки до Зуи ехали больше часа. Пробка очень большая. Люди жаловались, что опаздывают на поезд, - рассказали «КП-Крым» очевидцы.

В целом из-за ремонтных работ с учетом пробки путь от Симферополя до Феодосии занимает три часа вместо привычных двух.

В Упрдор «Тамань», которая занимается обслуживанием трассы «Таврида» пока не комментируют сроки окончания ремонтных работ.

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