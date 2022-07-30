Севастополец уснул на скамейке и остался без телефона и 60 тысяч рублей

Деньги с карты сняла подруга похитителя Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Севастопольская полиция задержала мужчину, который украл у спящего на скамейке местного жителя мобильный телефон и две банковские карты. Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополя, 23-летний молодой человек, который уже был ранее судим, заметив на улице уснувшего нетрезвого мужчину, не постеснялся, и забрал у него сумку.

- В сумке находился мобильный телефон и две банковские карты. Похищенные карты злоумышленник отдал своей 40-летней знакомой, и она с помощью обнаруженных в сумке пин-кодов сняла с них 60 тысяч рублей,- сообщили в полиции.

Оперативники быстр задержали подозреваемых. Во время обыска у них изъяли мобильный телефон. Сами они во всем признались.

В отношении мужчины и женщины заведены уголовные дела по статье о краже. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде тюремного срока до шести лет.

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