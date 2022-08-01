Где в Симферополе 1 августа отключат свет

Свет пропадет на время Фото: Архив "КП"

1 августа в Симферополе частично отключат свет. Перебои с подачей электричества произойдут с восьми утра до пяти вечера.

Так, света не будет по адресам:

- микрорайон Давидовка: ТСН «Садовод», СОТ «Изумрудный»;

- переулок Заводской, 2а, 6-28, 9-29;

- проспект Победы, 290, 312, 215-243;

- улицы Караимская, 16-20, 11-17; Чехова, 17-23; Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8, 1-35; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 ,1-27; Бассейная, 2-28, 1-37; Курганная, 2а-2б, 1-27; Аэрофлотская, 16, 1, 1а; Данилова, 43а; Парашютистов, 18/35; Селекционная, 37, 39

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