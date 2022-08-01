Задержан мужчина, похитивший из крымских мечетей пожертвования на 170 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

Задержан мужчина, обворовавший четыре крымские мечети на 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

31-летни симферополец несколько дней похищал деньги из ящиков для пожертвований, вскрывая их металлическим прутом. Всего злоумышленник обчистил четыре мечети, в некоторые он приходил не один раз.

- Общая сумма украденных денежных средств составила более 170 тыс. рублей. По месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли только орудие совершения преступления, - говорится в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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