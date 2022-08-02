В Крыму пропал 18-летний парень с черным рюкзаком

Даниил Гришин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики разместили в соцсети ориентировку на молодого человека.

- Пропал Гришин Даниил Николаевич, 18 лет (2004 года рождения), город Симферополь, - сообщили в поисковом отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Близкие и родные молодого человека уже неделю ничего не знают о нем - с 23 июля 2022 года нет информации о его местонахождении

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Даниил Гришин был одет черную или темно-синюю футболку, черные спортивные штаны и красно-сине-белые кроссовки. У пропавшего с собой черный рюкзак.

Если вы видели человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800)7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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