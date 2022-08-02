Перед судом предстанет мужчина, сбивший в Гурзуфе двух 15-летних подростков

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Прокуратура в Ялте направила в суд уголовное дело простив 33-летнего местного жителя, сбившего в Гурзуфе двух 15-летних подростков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- В апреле 2022 года, управляя автомобилем «MAZDA 3», в дневное время суток, двигаясь в населенном пункте Гурзуф, не остановился и не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, в связи с чем допустил наезд на двух 15-летних подростков, переходивших дорогу, - говорится в сообщении.

Один из несовершеннолетних отделался легкими травмами, а вот второй угодил в больницу с черепно-мозговой травмой.

Ранее суд в Евпатории вынес приговор водителю, по вине которого погибли два человека. Молодой человек превысил скорость, чем спровоцировал аварию.

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