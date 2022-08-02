Григорий Лепс в зеленых трусах и панаме посетил место силы в Крыму

Григорий Лепс поделился фото с отдыха в Крыму. Фото:gvleps_official/tg

Григорий Лепс снова в Крыму. Певец выложил фото своего посещения Храма Солнца - самого таинственного и загадочного места на полуострове, которое находится между поселками Форос и Тыловое. Одни считают его Святой Землей, для других, как и для Лепса, это место силы и связи с космосом.

- Крым. Храм Солнца. Место силы,- подписал фото певец.

На фоне крымских гор почти незагорелый Григорий Лепс позирует в зеленых плавках-шортах, панаме с конопляным принтом и огромным крестом на шее.

2 августа у певца запланирован еще один концерт в Ялте. До этого он выступил на Южном берегу в начале июля. На его концерте в «Юбилейном» был полный зал.

Послушать коллегу пришла и народная артистка Надежда Бабкина. Она вручила Лепсу огромный букет цветов, после чего тот предложил ей подняться на сцену и «что-нибудь спеть». Но певица от предложения отказалась

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