Десятки улиц Симферополя остались 2 августа без воды

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя 2 августа осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 18.00 в связи с аварией на водных сетях краны будут сухими на улицах З. Рухадзе, Б. Хохлова, Л. Шевцовой, О. Кошевого, Туркенича, У. Громовой, Матросова, И. Голубца, Дацуна, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также до 18.00 в связи с работами по переустройству сетей холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение по адресам: микрорайон Битак, микрорайон Чакурча, улицы М.Залки, Киевская (частично), 51-й Армии, Гурзуфская (частично), Коцюбинского, Суходольная, Буденного, Лебедева, улица и переулок Ладыгина, улица и переулок Щорса, улицы Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечная, Битакская, Федько, Снайперов, Комсомольская, Крупской, Стахановцев, Блюхера, улица и переулок Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Юный переулок, Вольный переулок, Гравийный переулок, улица Чайковского, Клинический переулок, Ялтинский переулок, улица и переулок Шмидта (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 16.00 (ориентировочно) без воды осталась часть пгт. Николаевка. Краны будут сухими по таким адресам: улица Херсонская, улица Яблоневая, улица Ялтинская, улица Севастопольская, улица Цветочная, улица Лесная, улица Колхозная, улица Звездная, улица Бахчисарайская, улица Солнечная, улица Северная, улица Садовая, улица Колхозная, улица Космонавтов.

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