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Общество2 августа 2022 12:32

Евпатория и Алупка получат более 300 миллионов рублей на обустройство туристических маршрутов

Муниципалитеты выиграли конкурс от Ростуризма
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Два крымских города получат деньги на обустройство туристической инфраструктуры

Два крымских города получат деньги на обустройство туристической инфраструктуры

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Алупка и Евпатория вошли в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, проводимого Ростуризмом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, Евпатория – 121 миллион рублей на обустройство туристической инфраструктуры.

- Евпатория известна одним из лучших в стране городских турмаршрутов «Малый Иерусалим», а в Алупке расположен один из самых посещаемых объектов культурного наследия нашего полуострова – Воронцовский дворец. В 2023 году на выделенные Правительством РФ субсидии оба города смогут внедрить в своих туристических центрах дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство, - отметил Аксенов.

Предполагается, что полученные средства города направят на создание комфортных условий для передвижения маломобильных групп населения, обустройство уличной инфраструктуры, а также ремонт исторических зданий, подсветку их фасадов и создание арт-объектов.

Работы будут проводиться под контролем Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Всего Ростуризмом будет поддержан 31 город-победитель с проектами на общую сумму 6 млрд рублей.

Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, новый этап развития городов позволит расширить сезон, привлекая не только туристов, но и самих крымчан, а также создаст дополнительные рабочие места и в целом позитивно повлияет на экономику муниципалитетов.

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