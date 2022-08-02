Евпатория и Алупка получат более 300 миллионов рублей на обустройство туристических маршрутов

Два крымских города получат деньги на обустройство туристической инфраструктуры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Алупка и Евпатория вошли в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, проводимого Ростуризмом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, Евпатория – 121 миллион рублей на обустройство туристической инфраструктуры.

- Евпатория известна одним из лучших в стране городских турмаршрутов «Малый Иерусалим», а в Алупке расположен один из самых посещаемых объектов культурного наследия нашего полуострова – Воронцовский дворец. В 2023 году на выделенные Правительством РФ субсидии оба города смогут внедрить в своих туристических центрах дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство, - отметил Аксенов.

Предполагается, что полученные средства города направят на создание комфортных условий для передвижения маломобильных групп населения, обустройство уличной инфраструктуры, а также ремонт исторических зданий, подсветку их фасадов и создание арт-объектов.

Работы будут проводиться под контролем Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Всего Ростуризмом будет поддержан 31 город-победитель с проектами на общую сумму 6 млрд рублей.

Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, новый этап развития городов позволит расширить сезон, привлекая не только туристов, но и самих крымчан, а также создаст дополнительные рабочие места и в целом позитивно повлияет на экономику муниципалитетов.

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