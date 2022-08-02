За полгода в Крыму с помощью ЭКО появились на свет 172 ребенка

За первое полугодие в республике с помощью ЭКО родились 172 ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первое полугодие текущего года в Крыму появились на свет 172 ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

- В Республике Крым за счет средств обязательного медицинского страхования выполнено 460 процедур ЭКО, приняты роды у 154 женщин и рождено 172 ребенка, - цитирует КИА министра здравоохранения РК Константина Скорупского.

По его словам, в регионе функционируют шесть медицинских клиник по лечению бесплодия таким методом. Все они расположены в Симферополе.

Всего на 2022 год предусмотрено проведение процедур ЭКО 866 семьям за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

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