В Крыму приступили к уборке ежевики

В Крыму выращивают лучшие сорта ежевики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крымские аграрии приступили к уборке ежевики. По информации министерства сельского хозяйства республики, на данный момент с площади около 12 гектаров собрано более 30 тонн ягоды.

Основной сорт, который выращивают сельхозтоваропроизводители в Крыму– Торнфри. Это бесшипный сорт ежевики, один из лучших в промышленной селекции.

- В этом году на территории республики действуют 60 предприятий, которые занимаются выращиванием плодово-ягодной продукции и находятся в 11 районах, -сообщили в ведомстве.

Наибольшие площади, занятые под ежевику, находятся в Красноперекопском и Нижнегорском районах.

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