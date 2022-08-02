Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 12:52

В Крыму приступили к уборке ежевики

Уже собрано 30 тонн ягоды
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Крыму выращивают лучшие сорта ежевики

В Крыму выращивают лучшие сорта ежевики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крымские аграрии приступили к уборке ежевики. По информации министерства сельского хозяйства республики, на данный момент с площади около 12 гектаров собрано более 30 тонн ягоды.

Основной сорт, который выращивают сельхозтоваропроизводители в Крыму– Торнфри. Это бесшипный сорт ежевики, один из лучших в промышленной селекции.

- В этом году на территории республики действуют 60 предприятий, которые занимаются выращиванием плодово-ягодной продукции и находятся в 11 районах, -сообщили в ведомстве.

Наибольшие площади, занятые под ежевику, находятся в Красноперекопском и Нижнегорском районах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50