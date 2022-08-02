До конца недели в Крыму прогнозируют дожди

Дожди с грозами в Крыму не прекратятся еще несколько дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, сообщают в крымском гидрометцентре. Благодаря влиянию высотного циклона на полуострове будут идти кратковременные дожди, возможны грозы.

- Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17-22 градуса, днем +27-32 градуса, в горах Крыма +20- 25 градусов, - сообщили в гидрометцентре.

1 августа, по информации синоптиков, наибольшее количество осадков выпало в Белогорске и Симферополе.

Напоним, 2 августа в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.

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