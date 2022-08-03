В Крым назначили второй дополнительный поезд «Москва-Керчь»

Дополнительный поезд "Москва-Керчь" будет состят из арендованных вагонов. Фото: прес-служба "Гранд Сервис Экпресс"

Чтобы справиться с ажиотажным спросом на билеты, в Крым назначили дополнительный поезд из Москвы. Он будет курсировать с 11 августа по маршруту «Москва-Керчь», сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

- Поезд будет состоять из арендованных одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Он будет курсировать через день с 11 августа по 10 сентября 2022 года. Продажа уже открыта,- сообщили в компании.

Поезд № 587/588 будет отправляться со станции Керчь Южная в 01:50 и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 15:55 на следующий день. Время в пути составит 38 часов 5 минут.

В обратную сторону пассажиры будут ехать на 6 часов дольше. Поезд будет отправляться из Москвы в 00:40 и прибывать в Керчь через день в 21:20. Время в пути составит 44 часа 40 минут.

Стоимость проезда от Москвы до Керчи зафиксирована и составляет: в плацкартном вагоне – 4296 рублей с бельем, в купейном вагоне – 7226 рублей (верхняя полка) и 8769 рублей (низ)

Компания-перевозчик отмечает, что благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14, 5 тысяч мест.

Напомним, это второй дополнительный поезд по маршруту Москва – Керчь. Ранее между двумя городами был назначен поезд №195/196.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50