Устричную ферму на западном побережье Крыма расширят

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Инвестор расширит научно-производственный комплекс по выращиванию устриц и мидий на западном побережье Крыма. Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Крыма, фактический объем инвестиций - больше 40 миллионов рублей.

- Сегодня фермы по разведению устриц есть на Белом море, в Дальневосточном регионе. Направление активно развивается на черноморском побережье. В условиях санкций спрос внутри страны на эту продукцию увеличивается, а устрицы, выращенные в Крыму, соответствуют стандартам и готовы занять достойное место на рынке, - отметил Даниил Пидаев, генеральный директор Корпорации развития Республики Крым.

Напомним, до 2025 года в Крым планируют привлечь больше 800 миллиардов рублей в качестве инвестиций. Таким было поручение президента РФ Владимира Путина.