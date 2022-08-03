В Крыму задержали мужчину за ложное сообщение об акте терроризма

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео
В Крыму задержан 52-летний местный житель за ложное сообщение об акте терроризма.
Как передает «Крым 24» со ссылкой пресс-службу МВД по Республике Крым, 2 августа мужчина поссорился с женой, напился, позвонил на линию 112 и сообщил о якобы существующей угрозе на дороге между Красноперекопском и Армянском.
- В рамках проведенных проверочных мероприятий предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, обнаружено не было. Оперативники установили личность, местонахождение звонившего и задержали его, - говорится в сообщении.
Теперь мужчине грозит наказание в виде крупного штрафа, лишения свободы до трех лет, либо обязательные работы.
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