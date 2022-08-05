Погода на 5 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+26°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах в силе чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами сильный. Гроза. Ветер западный 8-13 м/с Температура воздуха ночью 16...18°, днем 27...29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, тепло до 29°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе шквал 10-15 м/с.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Евпатории +22…28°, западный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Керчи +24 …+27 °, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +23 …+28°, южный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Черноморском +23…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Джанкое +20…+29°, скорость восточного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Армянске +22 …+28°, скорость юго-западного ветра 1-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
Вода в Черном море прогрелась до +22 …+26°.
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