Где в Симферополе 5 августа отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

5 августа часть Симферополя останется без света. Из-за ремонтных работ возникнут перебои с электроснабжением на 16 улицах, 3 переулках и 1 проспекте. Света не будет с 8.00 до 17.00.

Где отключат электричество в Симферополе:

- проспект Победы, 290, 312, 215-243;

- переулок Гавена, 2, 4, 8, 10а, 12; Садовый, 12-16 (чет), 13-25;Лавандовый, 2;

- улицы Гавена, 2-6/23 (чет), 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 8, 10, 5а; Дмитрия Ульянова, 1, 1а; Миллера, 2, 2/6, 2/8, 3, 4, 6, 6а, 5/1, 5/2, 8/1; Новороссийская, 6/26, 7/46; Ушакова, 4, 5/6; Севастопольская, 86; Садовая, 18-36 (чет), 19-35 ; Подводников, 14-22 (чет), 13-25 ; Репина, 66-108 (чет), 75-99 ; Целинная, 24-74 (чет), 29-71 ; Димитрова, 38-74 (чет), 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 (чет), 1-27

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