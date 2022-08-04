Ялта вошла в топ-10 романтичных направлений отдыха в бархатный сезон

Ялта отлично подходит для отдыха вдвоем.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Южный берег Крыма попал в рейтинг самых популярных направлений отдыха в бархатный сезон вдвоем, который составили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучив статистику брони отелей и квартир туристами, путешествующими вдвоем в августе и сентябре 2022 года.
- Самым романтичным направлением бархатного сезона стал Сочи, - сообщили эксперты, отметив, что Санкт-Петербургу досталось «серебро», а Ялте – «бронза».
Причем спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67 %, если сравнивать с прошлогодними показателями на этот период.
Топ-10 популярных направлений отдыха в бархатный сезон вдвоем (стоимость в рублях ночи в отеле):
- Сочи, 3005
- Санкт-Петербург, 3317
- Ялта, 3857
- Гагра, 3140
- Казань, 3055
- Калининград, 2536
- Кисловодск, 2409
- Москва, 3456
- Нижний Новгород, 3198
- Воронеж, 2346.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50