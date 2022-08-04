Ялта вошла в топ-10 романтичных направлений отдыха в бархатный сезон

Ялта отлично подходит для отдыха вдвоем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма попал в рейтинг самых популярных направлений отдыха в бархатный сезон вдвоем, который составили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучив статистику брони отелей и квартир туристами, путешествующими вдвоем в августе и сентябре 2022 года.

- Самым романтичным направлением бархатного сезона стал Сочи, - сообщили эксперты, отметив, что Санкт-Петербургу досталось «серебро», а Ялте – «бронза».

Причем спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67 %, если сравнивать с прошлогодними показателями на этот период.

Топ-10 популярных направлений отдыха в бархатный сезон вдвоем (стоимость в рублях ночи в отеле):

- Сочи, 3005

- Санкт-Петербург, 3317

- Ялта, 3857

- Гагра, 3140

- Казань, 3055

- Калининград, 2536

- Кисловодск, 2409

- Москва, 3456

- Нижний Новгород, 3198

- Воронеж, 2346.

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