В Алуште осудят водителя фуры, по вине которого дорожный рабочий остался инвалидом

В Алуште завершено расследование уголовного дела в отношении водителя большегруза, причинившего во время ремонта дороги коллеге тяжкие травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алуште будут судить водителя большегруза, который наехал на своего коллегу во время ремонта дороги, причинив ему тяжкие травмы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- Следственным отделом по городу Алушта установлено, что днем 15 апреля текущего года водитель автомобиля МАЗ, являвшийся сотрудником коммерческой организации, был привлечен для ремонта дороги на участке Симферополь-Алушта-Ялта, - говорится в сообщении.

После заправки фрезы водой мужчина сел за руль и сдал назад, сбив дорожного рабочего. Пострадавший получил различные травмы, в том числе ему ампутировали ногу. Сейчас он проходит реабилитацию. Дело направлено в суд.

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