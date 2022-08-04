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Общество4 августа 2022 8:10

В результате ДТП в Массандре сгорели два автомобиля

Жертв и пострадавших в аварии нет
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Автомобили восстановлению не подлежат. Фото: МВД по РК

Автомобили восстановлению не подлежат. Фото: МВД по РК

Два автомобиля сгорели в результате ДТП в поселке Массандра под Ялтой. Как сообщает МВД по РК, авария произошла 4 августа в 5:40 утра.

- Водитель Chevrolet, двигаясь со стороны города Алушта по направлению в город Ялта допустил выезд на полосу встречного движения, где не справившись с управлением допустил столкновение с автомобилем «Газель», в результате чего произошло возгорание обоих транспортных средств,- сообщили в МВД.

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. Фото: МВД по РК

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. Фото: МВД по РК

Сообщается, что пострадавших в ДТП нет. А вот транспортные средства восстановлению не подлежат.

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