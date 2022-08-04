Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В Крыму за сутки зафиксировали 143 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

- На территории Республики Крым зарегистрировано 143 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 779 положительных на Covid-19, - сказано в сообщении Минздрава.

Скончавшихся от ковида в республике нет. В Крыму за сутки выписаны 103 человека, а за весь период - 178 120 человек.

В Севастополе 4 августа зарегистрировали 53 новых случая COVID-19, один человек скончался, ему было 44 года. Всего с начала пандемии в городе-герое ковидом заболели 85 810 человек, вылечились 83 038. За последние сутки в коронавирусные стационары Севастополя были госпитализированы 9 человек. Выписаны 5 пациентов.