В Крыму создана рабочая группу по обеспечению безопасности курортного сезона

В состав группы по обеспечению безопасности курортного сезона вошли представители ФСБ, МВД, МЧС, а также министры экологии и здравоохранения Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов создал рабочую группу по обеспечению безопасности курортного сезона в республике в этом году. Этому свидетельствует соответствующее распоряжение, опубликованное на портале регионального правительства.

- Группа создается для проработки вопросов проведения в РК курортного сезона 2022 года, в том числе вопросов патрулирования акватории Черного моря, контроля осуществления экскурсионной деятельности, - говорится в тексте документа.

Главой группы определен вице-премьер Игорь Михайличенко, его заместителем - глава минкурортов Крыма Вадим Волченко. Среди прочих в группу вошли сотрудники ФСБ, МВД и МЧС.

Ранее эксперты рассказали, каким будет туристический сезон в Крыму в 2022 году. На полуостров приедет около семи миллионов отдыхающих. В последние годы появился новый тип туриста - люди духовного развития, которые активно посещали Юго-восточную Азию. Теперь они приезжают в Крым,

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50