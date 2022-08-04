В Севастополе планируют «впихнуть» торговый центр в жилой массив на Острякова

Так может выглядеть новый торговый центр на Острякова. Фото: официальный сайт правительства Севастополя

В Севастополе в районе проспекта Генерала Острякова могут построить 20-метровый торговый центр. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства города-героя в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Речь идет о земельном участке на Генерала Острякова, 240а - между домом № 240 и домом № 157 на улице Хрусталева. Именно на этом застроенном домами месте собираются построить и новый торговый центр. Договор заключен между компаниями «Альфа-Ритейл» и «Крымский региональный центр археологических исследований».

Фото: официальный сайт правительства Севастополя

На данный момент специалисты уже обследовали участок и пришли к выводу, что построить пятиэтажный ТЦ на этом месте можно на территории 570 квадратных метров. Планируется, что высота здания будет достигать 20-ти метров.

- При визуальном исследовании земельного участка, связанные с объектом культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», в отношении которых могла бы создаться угроза повреждения, разрушения или уничтожения при проведении земляных строительных работ, не зафиксированы, - говорится в документе.

Торговый центр планируется построить на этом месте. Фото: официальный сайт правительства Севастополя

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