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Общество4 августа 2022 10:02

В Детском парке Симферополя отменили игровую программу на 4 августа

Мероприятия, запланированные на 5 августа, тоже могут быть отменены из-за непогоды
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: КАИР - Крымская Ассоциация Индустрии Развлечений/vk

Фото: КАИР - Крымская Ассоциация Индустрии Развлечений/vk

В Детском парке Симферополя отменили игровую программу «Приключения ковбойши Джейн», которая должна была состояться 4 августа, сообщили в МБУК «Парки столицы».

- По техническим причинам игровая программа «Приключения ковбойши Джейн», проведение которой было запланировано в Детском парке 4 августа в 18.00, отменена, - говорится в сообщении.

Кроме того, под угрозой отмены из-за ухудшения погодных условий также мероприятие «День рождения светофора», запланированное на 5 августа.

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