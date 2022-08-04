В Детском парке Симферополя отменили игровую программу на 4 августа

Фото: КАИР - Крымская Ассоциация Индустрии Развлечений/vk

В Детском парке Симферополя отменили игровую программу «Приключения ковбойши Джейн», которая должна была состояться 4 августа, сообщили в МБУК «Парки столицы».

- По техническим причинам игровая программа «Приключения ковбойши Джейн», проведение которой было запланировано в Детском парке 4 августа в 18.00, отменена, - говорится в сообщении.

Кроме того, под угрозой отмены из-за ухудшения погодных условий также мероприятие «День рождения светофора», запланированное на 5 августа.

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