Названа причина ДТП с 10 пострадавшими под Севастополем 4 августа 2022

Пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую помощь. Фото: Прокуратура Севастополя

На трассе «Севастополь-Инкерман» утром 4 августа 2022 произошла авария с участием одиннадцати машин. Причина ДТП с 10 пострадавшими под Севастополем, как сообщили в региональном МВД, - техническая неисправность тормозной системы грузового авто «КамАЗ» с прицепом. Он и столкнулся с едущими впереди авто. В результате столкнулись 11 машин.

- В настоящее время установлено, что в результате ДТП 1 человек погиб и 10 получили травмы, в том числе один ребенок, - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что пострадавшие госпитализированы, по факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.