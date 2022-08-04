Под Симферополем легковушка столкнулась с троллейбусом: есть пострадавший

В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Фото: пресс-служба МВД Крыма

На трассе Симферополь - Алушта - Ялта 4 августа произошло серьезное ДТП - автомобиль «ВАЗ-21099» врезался в троллейбус. Столкновение было такой силы, что легковушка буквально смялась от удара. Как сообщили в пресс-службе крымской полиции, произошло все в районе села Доброе Симферопольского района.

- Водитель автомобиля «ВАЗ» по причине технической неисправности транспортного средства, совершил столкновение с троллейбусом, следовавшем перед ним в попутном направлении, - отметили в пресс-службе МВД.

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В результате аварии 21-летний водитель легковушки получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Пассажиры и водитель троллейбуса, к счастью, не пострадали.

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