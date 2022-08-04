Суд в Крыму оправдал мужчину, который обвинялся в совращении дочери сожительницы

Достоверность собранных доказательств против мужчины вызвала сомнения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму оправдали местного жителя, который обвинялся в неоднократном совращении малолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда Республики Крым.
- На основании совокупности приведенных и исследованных в суде доказательств суд пришел к выводу о невозможности с достоверностью признать доказанной версию органов следствия о событиях вмененных подсудимому деяний, а положенные в ее обоснования доказательства - небесспорными, - говорится в сообщении.
В пресс-службе правоохранительного органа уточнили, что приговор не может быть основан на предположениях. Ранее подсудимый обвинялся в совершении множественных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей любовницы.
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