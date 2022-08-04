Пещерную церковь Кильсе-Тубю XIV-XV века в Крыму поставят на госучет

Фото: пресс-служба Минкульта РК

Пещерную церковь Кильсе-Тубю XIV-XV века недалеко от Мангупа (средневекового города-крепости в Бахчисарайском районе) поставят на государственный учет с указанием датировки, месторасположения и границ.

- Главной особенностью храма является наличие в его алтарной части фресковой росписи с изображением сцены Деисуса (изображения Иисуса Христа на троне в центре, по его сторонам – св. Иоанна Предтечи и Богоматери со свитком с остатками надписи греческими буквами). На сегодняшний день стенопись практически не сохранилась, видны лишь следы изображения Богоматери со свитком, - приводит КИА сообщение пресс-службы Минкульта Республики Крым.

В плачевном состоянии находится сейчас и сама пещерная церковь: из-за постоянной сырости на скальная порода пошла трещинами, по той же причине начала отслаиваться поверхность скалы, также появились некоторые разрушения от рук вандалов.

Волонтеры полностью расчистили древнюю церковь как внутри, так и снаружи. В настоящее время продолжаются работы по зачистке поверхности, вырезаются все корни. В ходе работ не оставляют без внимания необычные находки (камни, пятна извести, уголь). Все найденные предметы подлежат фиксации, их описывают, фотографируют и создают фотограмметрическую модель горизонта. Конечная цель всех мероприятий - дойти до первоначальной скальной поверхности храма.

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