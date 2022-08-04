В следующем году в Крыму газифицируют семь населенных пунктов

В 2023 году в Крыму намерены газифицировать еще семь сел Фото: Иван МАКЕЕВ

С 2018 года голубое топливо в Крыму подвели к 47 населенным пунктам. По планам, в следующем году будут газифицированы еще семь сел. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.

- В 2023 году буду газифицированы 7 населенных пунктов: села Буревестник и Владиславовка Нижнегорского района, села Аромат, Плотинное, Зеленое Бахчисарайского района, села Зимино и Красноармейское Раздольненского района, - сообщил Коринь.

Также, по его словам, на полуострове продолжается работа по догазификации. Был сформирован план на 2022-2023 годы. В планах на 2022 год - выполнить догазификацию пяти тысяч домовладений, в 2023 году - 22.

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