В Ялте и поселках 5 августа пройдут сельхозярмарки

В Ялте на 5 августа запланированы сельскохозяйственные ярмарки Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Ялте и близлежащих поселках 5 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки, пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службе местной администрации.

На них можно будет приобрести мясо, овощи, фрукты, яблоки, выпечку, яйца, молочные и колбасные изделия, подсолнечное масло, мед, консервацию, другие свежие и качественные товары по ценам ниже рыночных.

Ярмарки пройдут с 07.00 до 16.00 по адресам:

- в Ялте - у дома №77 на улице Свердлова, в районе дома № 77 и у дома №1 на улице Грибоедова;

- в Кореизе - улице Севастопольское шоссе, 27;

- в Массандре - на улице Винодела Егорова, 22 и улице Стахановская, 32-34;

- в Никите - в районе дома №7 в Гурзуфе – на ул. Артековская, 10, ул. 60 лет СССР, 18.

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