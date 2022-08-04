На въезде в Севастополь из-за массового ДТП автомобили стоят в пробке

Массовое ДТП под Севатополем произошло сегодня тром. Фото: ГУ МЧС РФ по городу Севастополю

Из-за массового ДТП на севастопольской трассе образовалась пробка. Напомним, на 13 километре автодороги «Инкерман-Севастополь», известной как Президентская трасса, сегодня утром столкнулись 11 машин, среди которых два грузовика.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, до сих пор машины стоят в заторе на въезде в город. Видео «тянучки» пользователи выложили в Интернет.

- Конца и края пробке не видно. Пробка уходит за горизонт,- пишут пользователи.

Ранее стало известно, что причиной ДТП стала техническая неисправность тормозной системы «КамАЗа» с прицепом, который снес несколько едущих впереди машин. В результате аварии один человек погиб, 10 травмированы, в том числе ребенок.

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