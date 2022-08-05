На новое медицинское оборудование для школ Симферополя выделено 10 млн рублей

Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

Во всех школах и детсадах Симферополя перед новым учебным годом были отремонтировали медицинские кабинеты. Из муниципального бюджета выделено 10 миллионов рублей на закупку необходимого оборудования.

- Город Симферополь на 100% отремонтировал медицинские учреждения в школах и дошкольных учреждениях. 10 миллионов рублей дополнительно выделено на оборудование. Также началась процедура лицензирования Минздравом в учреждениях образования, - сообщила замглавы администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

По ее словам, на сегодняшний день лицензии уже получили 34 дошкольных учреждения и семь школ, также ряд учреждений в настоящий момент находятся в процессе доукомплектования.

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