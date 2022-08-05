Мужчину осудили на семь лет по шести статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе на семь лет в колонию отправили преступника, осужденного по шести статьям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Речь идет о 38-летнем местном жителе, который практически все преступления совершил в состоянии алкогольно опьянения.

Так, мужчина выстрел из сигнального пистолета в голову 18-летней девушке, которую, к счастью, удалось спасти. Также, находясь в гостях по улице Розы Люксембург, набросился с ножом на двух знакомых. Около дома № 66 по улице Героев Севастополя ограбил двух незнакомых мужчин, похитив телефоны. Около дома № 2 по улице Адмирала Макарова, избил незнакомого ему мужчину, который после попал в больницу с тяжкими травмами. Кроме того, в ночное время в квартире по улице Рыбацкий Причал он совершил еще одно разбойное нападение на незнакомого 20-летнего парня, отобрав у него телефон.

- Злоумышленник находился в розыске, а после установления его местонахождения был взят под стражу. Суд <...> назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. После освобождения из мест лишения свободы он обязан отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, - говорится в сообщении.

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