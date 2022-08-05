С начала года в Крыму для детей-сирот приобрели 88 квартир

В Крыму продолжают приобретать новое жилье для лиц, оставшихся без попечения родителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму с начала текущего года было приобретено 88 квартир для детей-сирот. Всего в текущем году жилье должны получить 188 человек.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу крымского правительства, к настоящему дню целевой показатель по приобретению жилых помещений полностью выполнен в Алуште, Красноперекопске, Ялте, Нижнегорском и Советском районах.

Отмечается, что с 2015 года в Республике Крым на приобретение жилья для детей-сирот был выделен 451 миллион 594 тысяч рублей из федерального бюджета 463 миллионов 43 тысячи рублей из федерального.

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